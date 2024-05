Feuerwehreinsatz in Wegberg Wechselrichter der PV-Anlage brennen im Keller

Klinkum · Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Sonntagvormittag zu dem Brand in einem Einfamilienhaus am Ritterweg in Klinkum. Keiner der Hausbewohner ist verletzt worden.

12.05.2024 , 16:08 Uhr

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand nach Klinkum gerufen. Foto: Uwe Heldens

Da staunte der Besitzer eines Einfamilienhauses auf dem Ritterweg in Klinkum nicht schlecht, als er am Sonntagvormittag, 12. Mai, nach Hause kam und sein Haus komplett verraucht vorfand. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr, die schnell eintraf und die Brandursache ausmachen konnte: Im Keller des Einfamilienhauses befinden sich die Wechselrichter der Photovoltaikanlage, einer von ihnen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Daraufhin entwickelte sich starker Rauch im Keller- und Erdgeschoss. Vor Ort waren die Löschgruppe Klinkum, der Löschzug Wegberg, der Einsatzführungsdienst, die Technische Einsatzleitung sowie ein Fahrzeug der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte aktiv. „Außerdem waren ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort, um die hochschwangere Bewohnerin des Hauses vorsorglich zu untersuchen. Da gehen wir immer auf Nummer sicher“, sagt Dietmar Gisbertz, Leiter der Feuerwehr der Stadt Wegberg. Weder die Hochschwangere noch ihr Ehemann seien zu Schaden gekommen. Auch die Katze des Paares konnte sich in die hinterste Ecke des Wintergartens flüchten und den Vorfall unbeschadet überstehen. Der Brand konnte mit wenig Wasser gelöscht werden, anschließend kam der Überdruckbelüfter für umfangreiche Lüftungsmaßnahmen zum Einsatz. Auf Anraten der Feuerwehr wird der Hausbesitzer die Fachfirma über den Vorfall informieren und die Anlage überprüfen lassen.

(vest)