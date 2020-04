Stadtrat lehnt SPD-Antrag ab : Keine zentralen Plakatwände in Wegberg

Wegberg Die SPD Wegberg setzt sich mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September für zentrale Plakatwände ein, um ausufernde Wahlwerbung zu verhindern. Der Stadtrat lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

Die SPD hatte in ihrem Antrag vorgeschlagen, dass die Stadt für die zur Kommunalwahl am 13. September antretenden Parteien in Wegberg in jedem der 18 Wahlbezirke an zentraler Stelle mindestens eine Plakatwand zur Verfügung stellen soll, an der jeweils ein Plakat zur anstehenden Wahl der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Die Stadtverwaltung hatte für die Errichtung der zentralen Plakatwände einmalige Gesamtkosten (einschließlich Personal und Fahrzeug) in Höhe von rund 16.915 Euro errechnet, hinzu kommen Auf- und Abbaukosten (fallen bei jeder Wahl an) in Höhe von rund 3350 Euro. Die Sozialdemokraten wünschten sich, dass neben dieser zentralen Plakatierung keine weitere Wahlwerbung an Bäumen oder Laternenmasten im Stadtgebiet positioniert werden sollte. „Unsere Kasse für den Wahlkampf ist prall gefüllt, uns geht es vor allem um den Umweltaspekt“, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Wolters.