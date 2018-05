Wegberg: Keine Verkehrsanalyse zur Mittelachse

Wegberg Wegberger Bauausschuss erklärt, dass er keine Notwendigkeit mehr zur Umsetzung der Mittelachse sieht.

Das Thema "Mittelachse" ist vom Tisch: Zuletzt war darüber diskutiert worden, ob die Stadt eine verkehrstechnische Untersuchung in Auftrag geben sollte, um zu prüfen, ob die sogenannte Mittelachse als neue Wegführung in die Wegberger Innenstadt eine ernsthafte Option sein könnte.

Über die Mittelachse wird in Wegberg seit 50 Jahren diskutiert. Die Mittelachse beschreibt eine neue Straßenführung, die von Uevekoven aus über den Grenzlandring zwischen der heutigen Sportanlage an der Ophover Mühle und dem Ortsteil Gerichhausen in Richtung der Straße "Heidekamp" den Verkehr in die Wegberger Innenstadt führen soll. Die Mittelachse könnte vor allem für eine Entlastung der Maaseiker Straße am Schul- und Sportzentrum, der Kreuzherrenstraße und der Fußbachstraße sorgen. Zuletzt war dieses Thema im Zusammenhang mit dem Masterplan wieder aufgekommen, der als Zukunftsprojekt ein neues großes Baugebiet im Gerichhausener Feld ausweist.