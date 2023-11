Empfang in Rath-Anhoven Kein Mobilfunknetz in Rath-Anhoven

Rath-Anhoven · Wer in den kommenden Tagen mobil schlecht erreichbar ist oder generell Probleme mit dem Handynetz hat, sollte etwas Geduld aufbringen: Laut einer Mitteilung der Deutschen Telekom findet in der Zeit vom 11. bis 15. Dezember eine Umrüstung auf die neuste Antennen- und Systemtechnik an einem Mobilfunkmast im Stadtteil Rath-Anhoven statt.

30.11.2023 , 18:00 Uhr

Es kann daher in diesem Zeitraum in den angrenzenden Ortsbereichen zu zeitweiligen Ausfällen des Mobilfunknetzes kommen.

(RP)