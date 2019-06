Katholischer Kindergarten St. Vincentius Beeck : Sportliche Spende aus Boule-Turnier

Beeck Der beim Boule-Turnier erwirtschaftete Überschuss von 5000 Euro ging an den Beecker Kindergarten.

Erstmals haben der Förderverein St. Vincentius und der Dorfausschuss (DA) Beeck ein Boule-Turnier – den 1. Beecker Vincentius Cup – auf dem im Juni 2018 eröffneten Boule-Platz an der Beecker Kirche organisiert. 32 Mannschaften traten gegeneinander an. Die Turnierleitung hatte Rainer Esser inne, während Georg Wimmers moderierte. „Menschen aus allen Ortschaften, die einmal zur Pfarrei St. Vincentius gehört haben, waren dabei“, erzählte DA-Mitglied Josef Jansen, „der dörfliche Charakter der Veranstaltung war wichtig.“ Das Team „Hei on Klei“ nahm schließlich als Erstplatzierte den Wanderpokal „Vincentius Cup“ mit nach Gerichhausen. Die nachfolgenden drei Plätze belegten „Helden 1“, „SSSB Schießsport“ und „FC Wegberg-Beeck“. Den erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 5000 Euro spendeten die Turnierteilnehmer an den katholischen Kindergarten St. Vincentius.