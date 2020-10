Kalender-Aktion vom Jugendzentrum St. Martin (Katho) : Jugendliche setzen Wegberg in Szene

Wegberg Im Rahmen eines Fotoprojekts des Jugendzentrums St. Martin haben Jugendliche für einen Kalender Motive in der Wegberger Innenstadt fotografiert. Herausgegeben wird der Kalender von der Buchhandlung Kirch.

In den vergangenen Tagen waren Jugendliche in der Wegberger Innenstadt unterwegs, um Fotos zu schießen. Der Grund: Bei einem Fotoprojekt des Jugendzentrums St. Martin (Katho) soll ein Kalender mit Wegberger Motiven für das kommende Jahr entstehen. Die Idee für das Fotoprojekt entstand in Zusammenarbeit mit der Wegberger Streetworkerin Birthe Wernery, die seit 2019 gemeinsam mit ihrem Hund in Wegberg unterwegs ist und mobile Jugendhilfe leistet.

Das Projekt war Teil der Herbstferien -Angebote zur Freizeitgestaltung im Jugendzentrum Katho. Leiterin Franziska Fuge (23 Jahre) betreute die Gruppe: „Wir wollten gerne ein Projekt machen, bei dem wir hinterher Fotos präsentieren können, die zeigen, was unsere Jugendarbeit ausmacht“. So entstand die Idee für die Foto-Aktion.

Konzert am 30. Oktober im Forum Wegberg : Marcus Schinkel liefert Hommage an Beethoven

Jugendzentrum in Anrath : Herbstferienangebot in der Titanic

Festhalten durften sie alles mit ihren Handys. Ihre Motive fanden sie in der Wegberger Innenstadt. „Wir haben uns dafür entschieden, nicht in die Außenorte zu fahren, sondern nur zu Orten zu gehen, die fußläufig erreichbar sind“, so Franziska Fuge. „Wir waren in der Fußgängerzone unterwegs und am Rathausplatz. Dort haben wir das Kloster fotografiert“, erzählte Leonie. Doch nicht nur Häuser und Gebäude, sondern auch Tiere, Pflanzen und Menschen dienten als Motive. „Am Skaterplatz haben wir andere Jugendliche fotografiert, die Stunts mit ihren Skateboards gemacht haben“, so die Fünfzehnjährige.