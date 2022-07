Katho in Wegberg​: Eine Art zweites Zuhause für junge Menschen​

Wegberg Das Katho ist ein Ort, an dem Jugendliche selbstbestimmt Verantwortung übernehmen können und keine Diskriminierung fürchten müssen. Beim offenen Jugendtreff packen alle mit an.

Etwas Süßes oder Salziges für den kleinen Hunger zwischendurch? Das Regal im Kiosk des Katho ist gut gefüllt mit großen, transparenten Plastikdosen voller bunter Fruchtgummis, Chipsletten, Schokoriegeln und sonstiger Süßigkeiten. Die Theke wurde aus Europaletten selbst gezimmert, an einem Bistrotisch hängt der freundliche, aber bestimmte Hinweis: „Bedient Euch gerne, aber räumt Euren Müll weg!“. Auf der anderen Seite steht – fast schon eine Rarität – ein Flipperautomat, wie er heute nur noch selten zu finden ist. Nebenan bildet ein Billardtisch das Zentrum des Raums, umsäumt von bequemen Ledersesseln. Kurzum: Das katholische Jugendzentrum empfängt Besucher mit einer Gemütlichkeit, die erst entsteht, wenn ein bunt zusammengewürfeltes Interieur ein stimmiges Ganzes ergibt und viele Hände an dessen Gestaltung mitwirken.

Träger Das Jugendzentrum St. Martin ist eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Trägerschaft der Pfarrei St. Martin in Wegberg.

So sieht das Programm in Wegberg aus

Ferienspiele : So sieht das Programm in Wegberg aus

„Die Jugendlichen ziehen sich gegenseitig in die Einrichtung“, weiß Franziska Fuge aus Erfahrung. „Jeder hat ein eigenes, individuelles Bedürfnis: Einige wollen quatschen, andere Computer spielen oder hier einfach nur ein bisschen Zeit verbringen. Viele Kinder und Jugendliche sagen auch, dass das Katho ihr zweites Zuhause ist“, so die Sozialarbeiterin. Warum der Jugendtreff für viele Besucher eine wichtige Rolle spielt, ist ein sensibles Thema. Nicht selten haben die Jugendlichen das Gefühl, ihren Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden zu haben. Dann wird das Katho zu einem Ort, an dem auf jeden Fall ein Platz für sie ist.