Kathis Quartiertreff in Wegberg : Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung

Kathis Quartiertreff wird von den Bewohnern des betreuten Wohnens der Vianobis an der Beecker Straße in Wegberg gerne genutzt, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Kathis Quartiertreff in Wegberg zählt zu den Begegnungsräumen für Menschen mit und ohne Behinderung, die Vianobis jetzt offiziell eröffnet hat. Das war ursprünglich schon viel früher geplant.

Im Rahmen einer Rundreise in einem Oldtimer-Bus hat die Katharina Kasper Vianobis GmbH offiziell ihre drei neuen Begegnungsräume in Übach-Palenberg, Hückelhoven und Wegberg eröffnet. In den jeweiligen Kommunen mit dabei waren Bürgermeister Oliver Walther aus Übach-Palenberg, Andrea Axer, stellvertretende Bürgermeisterin von Hückelhoven und Wegbergs Bürgermeister Michael Stock.

Die Begegnungsräume Kathis Alte Schule in Übach-Palenberg, Kathis Pedalotreff in Hückelhoven und Kathis Quartiertreff in Wegberg dienen zukünftig als Treffpunkte für Menschen mit und ohne Behinderung, ob aus unmittelbarer Nachbarschaft oder auch aus umliegenden Orten. Mit einem Veranstaltungsangebot aus Kunst und Kultur, gemeinsamen Aktionen oder regelmäßigen Treffs wie zum Beispiel einem einfachen Kaffeeklatsch möchte Vianobis jeden Interessierten ansprechen.

Darüber hinaus verstehen sich die Begegnungsräume aber auch als Kommunikations- und Anlaufstelle, wenn es heißt, Nachbarschaftshilfe zu leisten. So bietet unter anderem Kathis Pedalotreff in Hückelhoven Reparaturen am Fahrrad an. Martin Minten, Geschäftsführer der Vianobis, ist sich sicher, dass mit der Schaffung der Begegnungsräume noch einmal besser und selbstverständlicher Inklusion gelebt werden kann: „Hier wurden Räume geschaffen, in denen die Besucher die Möglichkeit haben, miteinander zu reden und einander zuzuhören.“

Alle drei Treffs gehören zu den jeweiligen Wohnverbünden der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. Die Wohnverbünde bieten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, in den unterschiedlichsten Wohnformen direkt im Sozialraum zu wohnen, zu leben und am öffentlichen Leben teil zu haben. Hierbei werden sie von erfahrenen Fachkräften begleitet. Ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm, dass die Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit den Mitarbeitenden gestaltet hatten, rundete die Einweihung an den drei Standorten ab.

„Aufgrund der Corona-Pandemie konnte unser Begegnungsraum nie so genutzt werden, wie er eigentlich sollte“, sagt Max Böing, stellvertretender Teamleiter des betreuten Wohnens an der Beecker Straße in Wegberg. Dort, wo früher die alte Schule und später das Begegnungszentrum standen, hatte Vianobis Mitte des vergangenen Jahres die neue Tagespflegeeinrichtung eröffnet. Sie bietet 15 Betreuungsplätze für ältere Menschen. Bauherr und Eigentümer der Immobilie ist die Gronau Wohnungsbaugesellschaft, von der die Vianobis die Räume zunächst für 15 Jahre angemietet hat. Die Einrichtung gehört zu dem Quartiersprojekt Wegberger Höfe. Dieses bestand zuvor aus drei ambulant betreuten Wohngemeinschaften, einer Tagesstruktur für Menschen mit Behinderungen sowie einem Inklusionscafé der Eingliederungshilfe der Vianobis.

Der Name der neuen Begegnungsräume leitet sich von der Namenspatronin Katharina Kasper ab. Sie ist die Gründerin der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach im Westerwald. Die Katharina Kasper Vianobis GmbH mit Sitz in Gangelt ist ein anerkannter Träger zahlreicher Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen in den Kreisen Heinsberg, Mönchengladbach, Viersen, Krefeld und der Städteregion Aachen. Gut 3100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich aus Überzeugung für Benachteiligte in unserer Gesellschaft. Mehr dazu im Netz: www.vianobis.de