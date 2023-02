Nach vier Jahren Der Wegberger Zoch ist wieder da

Weiter bewegt sich der Zug durch die Burgstraße, Venloer Straße, Fußbachstraße zur Maaseiker Straße. Dreht dann in die Echter Straße, die Beecker Straße in Richtung Innenstadt, durch die Kreuzherrenstraße wieder zum Rathausplatz wo er sich in der Burgstraße dann gegen 17 Uhr auflöst. Doch das ist nicht das Ende für die Närrinnen und Narren. Jetzt wird weitergefeiert im Japis auf dem Rathausplatz, in der Alten Post oder den Kneipen der einzelnen Stadtteile. Die gute Stimmung braucht Raum und es muss nach so langer Zeit ordentlich gefeiert werden.