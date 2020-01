Karneval in Wegberg : Das sind Hei on Kleis jecke Veranstaltungen

Gerichhausen Herrensitzung, Biwak und Galasitzung im beheizten Festzelt am Ottenhof in Wegberg-Gerichhausen.

Große Vorfreude gibt es bei Hei on Klei Gerichhausen: Die Dorfgemeinschaft lädt zu ihren Karnevalsveranstaltungen ein, die in den vergangenen Jahren einen stetig steigenden Zuspruch erfahren haben. Hei on Klei feiert im Jahr 2020 ein besonders jeckes Jubiläum ihres Bestehens – 11 mal 11 Jahre.

Die Herrensitzung von Hei on Klei beginnt am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im beheizten Festzelt Zum Ottenhof. „Wir haben erneut ein Herrensitzungs-Programm zusammengestellt, bei dem jeder auf seine Kosten kommen wird“, verspricht Hei on Klei-Präsident Heribert Jackels, der in dieser Funktion in seine letzte Session mit Hei on Klei geht. Auf der Bühne werden an diesem Abend zu sehen sein: De Mädschere, die Prinzengarde Erkelenz, die Showtanzgruppe Revolution, Spökes, Kai Kramosta, De Kloetschkopp und die eigene Tanzgruppe TC Schwarz-Grün Gerichhausen. Die Ankündigung der Programmpunkte übernehmen wieder charmante Nummern-Girls. Karten zum Preis von 22,50 Euro je Karte gibt es bei Heribert Jackels (0172 2523 860) oder per E-Mail an herrensitzung@heionklei.de.