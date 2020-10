Karneval in Wegberg : Auch KG Sonn Männ sagt Session ab

Wegberg Bis zuletzt hatten die Wegberger Karnevalisten nach einem Konzept gesucht, mit dem Feiern möglich gemacht werden sollten. Das war letztlich nicht möglich. Dennoch will der Verein aktiv und kreativ bleiben.

Er und alle Mitglieder des Vorstandes hatten in vielen Sitzungen über die kommende Session diskutiert und überlegt, wie es möglich gemacht werden könnte, Veranstaltungen zu organisieren, die der Corona-Schutzverordnung gerecht werden können. Es galt, viele Belange im Auge zu behalten. So stand für alle Beteiligten von Anfang an fest, dass weder Mitglieder noch Gäste oder die gebuchten Künstlerinnen und Künstler einem Risiko ausgesetzt werden dürfen und die Gesundheit an erster Stelle steht.