Kapellen-Route in Wegberg : Entdeckungstour zu 17 Wegberger Kapellen

Kapellen-Route in Wegberg

Wegberg Die Kapellen-Route 1 führt von Schwaam bis nach Klinkum und kann in einer Tagesfahrt mit dem Fahrrad bewältigt werden.

Stadtmarketing-Mitarbeiter Karl Küppers ist bei den Radtouren „St. Martin on bike“, die innerhalb der Pfarrei St. Martin organisiert werden und bei denen er mehrfach die Führung übernahm, bewusst geworden, dass Wegberg eine große Anzahl an Kapellen hat. Er listete sie auf und fuhr die „Kapellen-Route 1“ mit der Wegberger Königscrew von 2012 mit dem Fahrrad ab. Einen ganzen Tag war die Gruppe unterwegs, um sich ein Gebäude nach dem anderen anzusehen und dessen jeweilige Besonderheiten zu entdecken. Insgesamt 17 kleine Bet- und Andachtsräumlichkeiten hat er im zugehörigen Flyer beschrieben. Eine zweite Route folgt voraussichtlich im Frühjahr.

Die ausgeschilderte Tour verläuft von Schwaam über Rath-Anhoven bis nach Klinkum und stellt einen Rundweg dar, der zusätzlich auf einer Straßenkarte eingezeichnet ist. „So hat jede Kapelle ihre Eigenheit und Schönheit, die sich herauskristallisiert hat“, bekräftigt Karl Küppers. Und oftmals seien es hilfsbereite Anwohner, die sie pflegen und in Ordnung halten. Ebenso gibt es Ortskundige, die ihr Wissen gerne weitergeben: In Gripekoven ist beispielsweise Josef Vieten ein gut informierter Ansprechpartner. Bei der Fahrt zu den Kapellen geht es sehr ländlich zu, und der Besucher lernt kleine und größere Ortschaften in schöner Umgebung kennen. Meist ist es möglich, durch Fenster oder Türen einen Blick ins Innere zu werfen. Im Folgenden sind wichtige Eckdaten der Kapellen aufgeführt.