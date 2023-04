Humorvolle Kritik an Gesellschaft und Regierung in Wegberg Martin Maier-Bode macht „Kabarett alternativlos“

Maier-Bode will das auch: Die Dinge alternativlos angehen. Aber er schafft es nicht. Ihm fällt immer eine Alternative ein. Zum Job, zur Frau, sogar zur Bundesregierung. Das liegt vielleicht daran, dass er in den 70ern groß geworden ist. Da gab es zu allem eine Alternative. Und mit dem Rüstzeug erklärt er die Gegenwart. Früher musste man heimlich vor der Tür rauchen, damit einen die Eltern nicht erwischen. Das fand man scheiße. Heute schicken einen die Kinder zum Rauchen raus und man findet es in Ordnung. Früher sagte man zu Störenfrieden: Geh doch nach Drüben! Heute gibt es Drüben nicht mehr. Und Maier-Bode stellt sich die Frage: Waren die 70er ein evolutionärer Irrweg? Oder sausen wir mit voller Wucht in eine Sackgasse? Und wenn ja: Gibt es eine Wendemöglichkeit oder ist das dann auch alternativlos? Eintrittskarten kosten 15 Euro in Wegberg bei der Buchhandlung Kirch, beim Reisebüro Scholz und im Café Longo, direkt an der Wegberger Mühle.