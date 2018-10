Kabarett in Wegberg: Wann ist eine Frau eine Frau?

Wegberg In Sketchen, Liedern und solistischen Sequenzen sinnierte das Kabarett-Duo über Geschlechterrollen, Politik und Alltägliches. Ein witziger Auftritt.

Witzig und aufrüttelnd richteten sich die Darstellerinnen mit Sketchen, Liedern und solistischen Beiträgen zur musikalischen Begleitung von Udo Degen an der Gitarre an ihre Zuhörer. Dabei nahmen sie wiederholt die Absurditäten der technologisierten Welt aufs Korn. Früher habe man Hörfunk gehört, erzählte Lisbeth. Heute hätte die Jugend auch immer etwas auf den Ohren, entgegnete Matta. Geantwortet habe man damals, wenn man gefragt wurde – in heutiger Zeit antworten sehr viele, ohne gefragt zu sein und müllten damit das Internet zu. Auch seien die philosophischen Gespräche in der Straßenbahn, in der am Telefon detailliert jedes noch so unwichtige Ereignis besprochen wird, schwer verträglich. Der trügerischen Ruhe, die die Smartphone-Nutzung bei Familien mit sich bringt, stellte Matta den Wunsch entgegen, dass Mütter und Kinder in der Straßenbahn mal wieder krakeelen und die Kinder durch Kommunikation auch wieder mehr lernen würden.