Kabarett in Wegberg Henning Schmidtke im Egoland

Die Kultur in Wegberg lebt: Nachdem am vergangenen Freitag der Rezitator, Gitarrist und Sänger Wolfgang Wittmann mit einem äußerst gelungenen Abend in der Wegberger Mühle das Publikum verzückte, geht es am 24. März in der Mühlenstadt weiter. Der Kulturring Wegberg bringt in seiner Reihe „Kabarett vom Feinsten“ den bekannten Comedian und Entertainer Henning Schmidtke auf die Bühne. In der Wegberger Mühle präsentiert er dann sein neues Programm „Egoland“.