Jugendzentrum St. Martin in Wegberg Unterstützung auf vier Pfoten

Die beiden Sozialpädagoginnen wissen, dass sie mit ihrer Initiative das herkömmliche Maß von offener Kinder- und Jugendarbeit übersteigen. „Das hat sich einfach am Bedarf der Jugendlichen über die Jahre so entwickelt“, sagt Franziska Fuge. „Wir sind eine spezialisierte Einrichtung mit besonderem Klientel.“ Und das darf jeder sein: Vom Gymnasiasten bis zum Hauptschüler, vom Jugendlichen aus einem behüteten Elternhaus bis zum von Obdachlosigkeit bedrohten. „Jeder findet bei uns ein offenes Ohr – und auch etwas zu essen. Wer Hunger hat, kann sich an unseren Lebensmitteln, die wir häufig gespendet bekommen, bedienen oder wir kochen gemeinsam. Wir wollen jedem eine Anlaufstelle bieten, auch wenn wir selbst nicht direkt helfen können. Wir können aber zu den passenden Beratungsangeboten weitervermitteln.“