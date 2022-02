Jugendparlament Wegberg : Planungen sollen fortgeführt werden

Wegberg Bereits 2020 hatte der Stadtrat auf Antrag von CDU und der Fraktion Die Linke beschlossen, ein Jugendparlament einzuführen. Jetzt sollen die Planungen wieder aufgenommen werden.

„Bei anderen Arbeitskreisen – wie etwa zu den Themen Finanzen, Tourismus und Verkehr – ist derzeit nicht bekannt, ob überhaupt beabsichtigt ist, dass diese noch einmal zusammentreten“, so Tobias Becker, der Fraktionsvorsitzende von Die Linke, in seiner Anfrage. All dies erschwere die Organisation der Fraktionsarbeit. Diese Sichtweise teilte auch die CDU-Fraktion, die an die schon 2020 auf Vorschlag der Christdemokraten und der Linken beschlossene Einführung eines Jugendparlamentes in Wegberg erinnerte. Ein vorbereitender Arbeitskreis sollte eine Satzung als Arbeitsgrundlage für das neue Jugendparlament erarbeiten. Die CDU fühle sich hier „ausgebremst“, so Fraktionsvorsitzender Marcus Johnen.