Jugendfeuerwehr Wegberg : Schreck sitzt nach Verkehrsunfall noch tief

Der vollbesetzte Mannschaftsbus der Feuerwehr Wegberg kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg/Goch In einen schweren Unfall bei Goch verwickelt war die Jugendfeuerwehr Wegberg. Wehrleiter Dietmar Gisbertz dankt den Helfern aus Goch.

„Ich bin ja schon ein harter Hund, so kennt man mich ja, aber nachdem ich die Bilder an der Unfallstelle gesehen habe, weiß ich: Der Heilige Florian hat ganze Arbeit geleistet.“ Dietmar Gisbertz, Leiter der Feuerwehr der Stadt Wegberg, war noch deutlich aufgewühlt. Den Anruf von Stadtjugendfeuerwehrwartin Ilka Karduck am Donnerstagnachmittag wird Gisbertz nicht mehr vergessen.

Sie hatte ihren Wehrleiter über den dramatischen Verkehrsunfall unterrichten müssen, der sich im Verlauf der Ferienfreizeit der Wegberger Jugendfeuerwehr bei Goch (Kreis Kleve) ereignet hatte. Das Mannschaftstransportfahrzeug der Wegberger war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die gute Nachricht dabei war, dass keine am Unfall beteiligte Person schwer verletzt wurde. Die Nacht auf Freitag mussten drei Betreuer der Jugendfeuerwehr und drei Kinder in Krankenhäusern verbringen, doch wie Gisbertz am Freitagmorgen sagte, dürfen die Kinder wohl noch im Verlauf des Tages nach Hause, auch zwei der drei Betreuer können ebenfalls die Fahrt zurück nach Wegberg antreten.

Die Fahrerin dieses Mitsubishi Pajero konnte den Zusammenstoß mit dem Bus trotz Notbremsung nicht verhindern. Sie und ihre zwei Kinder verletzten sich bei dem Unfall ebenfalls leicht. Foto: Feuerwehr Wegberg

Dietmar Gisbertz hatte sich unmittelbar nach dem Anruf ins Auto gesetzt und war nach Goch gefahren. Die beschädigten Fahrzeuge machten den Stadtbrandinspektor äußerst nachdenklich. „Ich bin dann weiter zum Gerätehaus der Kameraden aus Goch. Diese haben die Personen betreut, die unverletzt geblieben sind. Ich bin ihnen einfach sehr, sehr dankbar, was sie für uns getan haben. Da wurden Spiele gespielt, da wurden Pommes mit Chicken Nuggets serviert, da wurde aber auch für die erste psychologische Betreuung durch eine Notfallseelsorgerin gesorgt.“

Weiterhin hatte Gisbertz dafür gesorgt, dass die Wegberger Kameraden alle Eltern über den Unfall infomieren, dass niemand schlimm verletzt wurde und dass sich die Eltern nicht auf den Weg nach Goch machen sollten. Mit der Hilfe der Feuerwehr Goch wurden die Kinder am Abend zurück nach Wegberg gebracht, in der Feuerwache warteten nicht nur die Eltern, sondern auch die Mitarbeiter des PSU-Teams, der psychosozialen Unterstützung. Dietmar Gisbertz: „Das waren herzzerreißende Bilder, dennoch blieben alle ruhig. Für mich persönlich war es das Wichtigste, dass die Folgen glimpflich verliefen.“