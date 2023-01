Jobbörse in Wegberg „Bildungscampus wird mit Leben gefüllt“

Info

Geschichte Bereits zum 23. Mal fand die Berufsbörse statt. Organisiert wurde sie vom Maximilian-Kolbe-Gymnasium, von der Edith-Stein-Realschule sowie der Schule am Grenzlandring.

Resonanz Etwa 600 Jugendliche besuchten die Veranstaltung, arbeiteten dabei einen „Laufzettel“ zu den Berufsfeldern ab.

Themenschwerpunkt Fachkräfte werden gesucht, Arbeitnehmer sind je nach Branche in einer komfortablen Position. Doch wie findet man einen neuen guten Arbeitgeber, auf was ist jenseits des Gehalts zu achten? In Kürze werden zu diesem Thema weitere Folgen erscheinen. Noch mehr zum Schwerpunkt Arbeiten in der Region lesen Sie darüber hinaus online auf unserer Themenseite.

