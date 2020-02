Job-Info-Live in Wegberg : Informationen über Studium und Beruf

Wegberg Mehr als 90 Aussteller informieren bei der 21. Job-Info-Live in Wegberg über Ausbildung, Studium und Beruf.

Sie gilt seit Jahren als größte Berufsinformationsbörse in der Region: Die Job-Info-Live informiert am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Maximilian-Kolbe-Gymnasium (MKG) Wegberg über Ausbildung, Studium und Beruf. Mehr als 90 Aussteller nehmen auf Einladung der Stadt Wegberg und den drei weiterführenden Schulen – das MKG, die Edith-Stein-Realschule und die Schule am Grenzlandring (Hauptschule) – an der 21. Auflage der Informationsveranstaltung für Schüler teil.