21. Job-Info-Live im Gymnasium Wegberg : Perspektiven nach der Schule aufgezeigt

Bei der Job-Info-Live-Börse im Maximilian-Kolbe Gamnasium in Wegberg beantwortete am Stand der Rheinischen Post Redakteur Michael Heckers die Fragen der Jugendlichen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Bei der 21. Job-Info-Live informierten sich die Schüler über Berufe, knüpften Kontakte für Praktika und entwickelten ihre Zukunftspläne weiter.

So steuerte beispielsweise Moritz Breuer unter anderem den Stand der Bundeswehr an: Eine breite Palette an Broschüren spiegelte dort die unerwartet vielfältigen Möglichkeiten von Ausbildung und Studium auch außerhalb des militärischen Kontextes wider. „Ich habe mich nach den Themenbereichen erkundigt, die nach der Grundausbildung angeboten werden“, erzählte er im Anschluss. So sei ein Einsatz unter anderem in der Luftwaffe- oder Marine-Einheit möglich. Auch hatte er nach Verdienst- und Karrieremöglichkeiten gefragt. Ebenso hatte der Stand des Zolls die Aufmerksamkeit des Neuntklässlers geweckt. „Man erfährt mit den richtigen Fragen viel“, meinte er anerkennend. Die beiden Berufsfelderkundungstage hatte der Gymnasiast zuvor beim Zahnarzt und Physiotherapeuten absolviert. Mit einer relativ konkreten Vorstellung davon, wie es bei ihm nach der Schule weitergehen könnte, war Gymnasiast Simon Kuck unterwegs. Zunächst möchte er praktische Erfahrungen bei der Bundeswehr sammeln und dort erfahren, welche Leistungen dort gebraucht werden. Daran anschließend schwebt ihm eine theoretische Ausbildung in Physik und Informatik vor – entsprechend hatte er sich von Vertretern der Bundeswehr und des Forschungszentrums Jülich beraten lassen. Seine bisherigen beiden praktischen Tage hatte er beim Tierarzt verbracht.