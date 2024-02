Schüler planen ihre Zukunft Infos über den Traumberuf aus erster Hand

Auch die beiden anderen weiterführenden Schulen in der Mühlenstadt machten wieder mit: die Edith-Stein-Realschule sowie die Gemeinschaftshauptschule am Grenzlandring. Die Möglichkeit, lockere Gespräche in ungezwungener Atmosphäre und der vertrauten Schul-Umgebung führen zu können, sei enorm wichtig – in diesem Punkt waren sich die drei Schulleiter einig. Gemeinsam eröffneten sie die Berufsmesse, die laut Kuchenbecker die größte in der Region ist. „Tolle und fruchtbare Gespräche“ wünschte Realschulrektor Christoph Scholz der gut besuchten Veranstaltung.