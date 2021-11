Gregory Gaynair Trio in der Wegberger Mühle : Die Jazz-Abstinenz ist bald vorbei

Jazz vom Feinsten: Das Gregory Gaynair Trio gastiert am 3. Dezember in der Wegberger Mühle. Foto: Ralph Matzerath Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wegberg Das Gregory Gaynair Trio gastiert am 3. Dezember in der Wegberger Mühle. Gaynair bietet einen spannenden Mix aus Swing, einfühlsamen Balladen und karibischer Spielfreude.

Die Jazzfreunde, die beim Wegberger Kulturring normalerweise drei bis vier Konzerte jährlich erleben, müssen sich nunmehr fast zwei Jahre in Abstinenz üben: Die Corona-Pandemie sorgt seit März 2020 dafür, dass die beliebten Konzerte in der Wegberger Mühle ausfallen. Doch nun können Musikbegeisterte aufatmen: Der Kulturring bietet am 3. Dezember das erste Jazzkonzert nach dieser langen Durststrecke für Jazz-Begeisterte. Zu Gast ist nämlich das Gregory Gaynair Trio.

Gregory Gaynair, Sohn des bekannten und 1995 verstorbenen Tenorsaxophonisten Wilton Gaynair, „ist Jazz-Pianist mit Leib und Seele“, wie André Spajic, Mitorganisator der Kulturring-Jazzkonzerte, den Musiker beschreibt: „Dessen jamaikanischen Wurzeln sind unüberhörbar. Bei seiner Art, Jazz zu zelebrieren, spielen neben Soul und Blues auch afro-kubanische und karibische Elemente eine tragende Rolle“, sagt André Spajic zum umfangreichen Schaffen des Musikers, der bereits im Alter von sieben Jahren begann, das Klavierspiel zu erlernen.

Das Repertoire des Jazz-Pianisten reicht vom klassischen Mainstream-Swing über einfühlsame, gefühlvolle Balladen bis zu einem perkussiven Latin-Piano, „wobei sich seine mitreißende Spielfreude zu einem wahren Feuerwerk entwickelt“, so Spajic – das alles ergibt eine interessante Mischung. Er sei gleichermaßen von Oscar Peterson oder auch von Michel Camilo beeinflusst. Souverän verfügt er über ein großes Repertoire von Eigenkompositionen und Standards, das er neben seiner Bandarbeit ebenso erfolgreich als Solopianist einsetzt.

Gregory Gaynair studierte an der Musikhochschule Köln Jazzpiano, unterrichtet mittlerweile an der Jazzschule in Dortmund und gehört mit zahlreichen Konzertverpflichtungen zur etablierten deutschen Jazzszene. Neben Gastspielen und Tourneen durch Europa, Afrika, Kanada und in der Karibik war der gebürtige Düsseldorfer auch an zahlreichen Platten-, Theater,- und Fernsehproduktionen beteiligt.

Er spielte unter anderem mit so namhaften Musikern wie Arnet Cobb, Woddy Shaw, Wilton Gaynair, John C. Marshall, Gene „Mighty Flea“ Conners, Joan Faulkner, Melhra Rai, Albie Donnelly, der Spencer Davis Group und vielen anderen mehr. In Zusammenarbeit mit der Sängerin Dian Pratiwi bereiste er kürzlich mehrfach Indonesien für eine Konzert-Tour. Begleitet wird Gaynair bei seinem Gastspiel in Wegberg von Kontrabassist Walfried Böcker und dem Schlagzeuger André Spajic.

Das Konzert findet am Freitag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Wegberger Mühle statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, wobei die dann gültigen Hygienevorschriften und Corona-Regeln zu beachten sind. Nach heutigem Kentnisstand gelten die 3G-Regeln. Eintrittskarten für das Konzert mit Gregory Gaynair können zum Preis von 13 Euro in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße, und im Café Longo, Wegberger Mühle erworben werden.

(sv)