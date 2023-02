Jakob Stögbauer (15) aus Beeck Zündfunke entfacht die Liebe zum Automobil

Wer den Zündfunken in ihm entfacht habe? Da muss Jakob gar nicht lange überlegen. „So richtig an das Thema herangeführt hat mich mein Opa.“ Der war selber passionierter Schrauber, besaß einen Bentley S1 und einen Rolls-Royce Silver Shadow. Jakob erinnert sich an Oldtimer-Treffen, die er mit seinem Großvater besucht hat, und daran, wie er ihm beim Schrauben in der Werkstatt zugeschaut hat. „Er ist neben mir der Einzige in der Familie, der diese Leidenschaft hat.“ In der digitalen Welt hingegen fühlt sich der Jugendliche so gar nicht heimisch. Sein Wissen über Automobile bezieht er zwar auch über den Youtube-Kanal „Halle 77“, doch ansonsten liest er lieber gedruckte Fachmagazine. Mit Social-Media-Plattformen wie Instagram, Tiktok und Co. kann er nicht viel anfangen.