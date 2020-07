Entscheidung der Schulkonferenz : Jahrgangsgebundener Unterricht in Wildenrath

Die Grundschule in Wildenrath. Foto: Ruth Klapproth

Arsbeck/Wildenrath Die Bezirksregierung forderte eine Vereinheitlichung der Unterrichtsformen für den Grundschulverbund Arsbeck/Wildenrath. Dafür hat sich die Schulkonferenz als oberstes Mitwirkungs- und Beschlussgremium mit großer Mehrheit an beiden Standorten ausgesprochen.

Die Schulkonferenz der Katholischen Grundschule Arsbeck mit dem Teilstandort Wildenrath hat sich für jahrgangsgebundenen Unterricht an beiden Standorten ausgesprochen. Damit werden die Schüler nach einer Übergangsphase künftig wieder in einzelnen Jahrgangsstufen von 1 bis 4 unterrichtet. In Wildenrath waren die Schüler bislang jahrgangsübergreifend unterrichtet worden.

Gerd Pint von der Stadt Wegberg bestätigte auf Anfrage, dass sich die Schulkonferenz als oberstes Mitwirkungs- und Beschlussgremium, in dem Lehrer, Eltern und Schüler vertreten sind, mit großer Mehrheit für den jahrgangsgebundenen Unterricht an beiden Standorten ausgesprochen hat. Im Mai 2013 war an der damaligen Gemeinschaftsgrundschule Wildenrath der jahrgangsübergreifende Unterricht für die Klassen 1 und 2 eingeführt worden. Damit sollte der Grundschulstandort Wildenrath trotz rückläufiger Schülerzahlen langfristig gesichert werden. Im Schuljahr 2015/16 wurde das jahrgangsübergreifende Lernen dann sogar auf die Klassen 1 bis 4 erweitert. In Arsbeck hingegen wurde seit Errichtung der Schule jahrgangsgebunden unterrichtet.