Einsätze in und um Wegberg 2023 Feuerwehr verzeichnet mehr Großbrände

Am häufigsten wurden die Wehrleute 2023 gerufen, um Hilfe nach Starkregen oder Stürmen zu leisten und um umgeknickte oder entwurzelte Bäume zu beseitigen sowie bei Wasserschäden oder Verkehrsstörungen (99 Einsätze). Fast genauso häufig rückte die Wegberger Feuerwehr zur klassischen Brandbekämpfung aus (84 Einsätze aufgrund von Feuermeldungen, 23 Brandmeldealarme). In 72 Fällen wurden die Wehrleute zu Ölspuren auf der Straße gerufen, gefolgt von Menschenrettungen und der Unterstützung des Rettungsdienstes (55 Einsätze). Ganze 40 Mal kam es zu blindem Alarm oder sonstigen Einsätzen. Zwölfmal mussten die Einsatzkräfte Tiere in Not retten, sieben Mal machte der Austritt von Gas einen Einsatz der Feuerwehr notwendig. Dreimal wurden die Wegberger von benachbarten Feuerwehren zur Hilfe gerufen.