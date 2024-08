Jährliche Zählung des Nabu Immer weniger Insekten in Wegberg

In einem Umkreis von etwa zehn Metern erfasste das Trio alles, was summte oder brummte – in Wildenrath sahen sie immerhin Hainschwebfliegen, Libellen, Goldfliegen, Schenkel- und Honigbienen sowie ein Ochsenauge. Eine Zählhilfe auf Papier sowie eine App mit 500 unterschiedlichen Insekten-Beschreibungen kamen dabei zum Einsatz. Gabriele Kaufhold glaubt, dass Insektenhotels die Population keineswegs unterstützen. „Das Insektensterben ist wirklich eklatant und seit 2017 in aller Munde", so die Diplom-Ingenieurin. Sie geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der tierischen Hotelgäste auf dieses Angebot verzichten. „Ein Großteil dieser Insektenhotels ist sogar schädlich, weil sie nicht ordentlich hergestellt werden und Löcher an der falschen Stelle gebohrt werden", sagt sie. „Wildbienen, die das Angebot nutzen sollen, reißen sich daran die Flügel auf." Die Tiere hielten sich viel lieber in Totholz, in der Erde oder an Baumstämmen auf.