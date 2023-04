Issam Al-Mrayati aus Wegberg Zahnarzt freut sich über Loch

Dafür soll dann auch das Personal aufgestockt werden, meint Al-Mrayati: „Wir werden neben einem weiteren Zahnarzt oder einer Ärztin auch eine Kraft für die Dentalhygiene und die Zahntechnik einstellen, dazu noch Personal für Büro und Verwaltung.“ Insgesamt sollen sechs bis sieben neue Arbeitsplätze entstehen. Der Neubau soll in etwa zwei Monaten stehen, bis März 2024 soll alles fertig sein. Noch ist es aber ein großes Loch. Al-Mrayati kann sich eine Analogie zu seinem Beruf nicht verkneifen und schmunzelt. „Für einen Zahnarzt ist klar, jedes Loch, das entsteht, muss gefüllt werden. Wir werden das mit einer sehr schönen Füllung ausstatten. Auch wenn wir ja eigentlich was ganz anderes machen, gibt es aber schon Ähnlichkeiten“, sagt er. Das eine sei absolut Mikro und das andere sei absolut Makro – aber trotzdem könne er einiges vergleichen. Sowohl beim Bau als auch bei deb Zähnen soll die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. „Wir werden im Grunde alle Voraussetzungen für ein Nachhaltigkeitszertifikat erfüllen, es aber nicht beantragen. Sonst würde das hier noch länger dauern als ein Jahr“, sagt der Zahnarzt. Dennoch denkt Hobbygärtner Al-Mrayati auch mit dem grünen Daumen. Die Entsorgung wird so klimaneutral wie möglich. Auf den Neubau kommt eine Photovoltaikanlage. Dazu eine große Regenwasserzisterne mit Sickeranlage und auch eine Wärmepumpe. Die Energie Effizienz-Klasse 40 EE soll erreicht werden, ein Verbrauch von weniger als der Hälfte des erlaubten Energiewertes – über die Hälfte des Stroms wird aus erneuerbaren Energien gewonnen, bemerkt Issam Al-Mrayati. „So werden wir nachhaltig das Loch füllen.“