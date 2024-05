Tötungsdelikt in Isengraben 45-Jährige soll Lebensgefährten erstochen haben – acht Jahre Haft gefordert

Im Kostenpflichtiger Inhalt Fall eines getöteten 59-Jährigen hat die Staatsanwältin am Mittwoch für die Lebensgefährtin des Mannes eine achtjährige Haftstrafe wegen Totschlags gefordert. Die 45-Jährige soll den Mann im Dezember 2023 mit einem 20 cm langen Küchenmesser erstochen haben. Der Geschädigte verstarb noch in der gemeinsam bewohnten Wohnung im Wegberger Ortsteil Isengraben an inneren Verletzungen. Die Angeklagte soll zum Tatzeitpunkt mit nahezu drei Promille stark alkoholisiert gewesen sein.