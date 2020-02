Interview Andreas Hagemann und Rudolf Jegen : Die Seele behandeln und den Körper heilen

Wegberg Die neue Privatklinik Merbeck behandelt Patienten mit Burnout und Angststörungen. Hilfe gibt es auch bei chronischen Schmerzen.

Nach der Eröffnung im Oktober 2019 hat die Privatklinik Merbeck an der Hallerstraße ihre Arbeit aufgenommen. Neun der insgesamt 18 Patientenzimmer sind belegt. Schwerpunkt ist das Thema Schmerztherapie. Chefarzt Rudolf Jegen und Ärztlicher Direktor Andreas Hagemann berichten, dass bei chronischen Schmerzen die Abgrenzung zwischen seelischer und körperlicher Komponente häufig schwierig ist. In der Regel seien immer beide Ebenen betroffen.

Kostenübernahme Da die Klinik nicht in den Krankenhausbedarfsplan des Landes NRW aufgenommen ist, können in der Regel nur privat Versicherte, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler aufgenommen werden.

18 Plätze Die Privatklinik Merbeck (Hallerstraße 17) ist eine private Akutklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Sie wurde am 1. Oktober 2019 als Tochterunternehmen der Röher Parkklinik in Eschweiler bei Aachen eröffnet. Behandelt werden Patienten mit Depressionen, Burnout und Stresserkrankungen, Angst- und Panikstörungen, Traumafolgestörungen, chronischen Schmerzen und Psychosomatik im Alter. Es gibt 18 Einzelzimmer.

Rudolf Jegen In unserer Klinik behandeln wir unter anderem diese Indikationen: Depressionen, Burnout und Stresserkrankungen, Angst- und Panikstörungen, Traumafolgestörungen, Psychosomatik im Alter, Zwangserkrankungen und Anpassungsstörungen. Bei vielen Patienten gehören chronische Schmerzen seit Jahren zum Alltag. Die Klassiker sind die sogenannten Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Fibromyalgie oder chronische Schmerzen nach Operationen. Häufig handelt es sich um Fälle, bei denen Ärzte keine organische Ursache feststellen konnten, oder die Schmerzen nach einer langen Behandlung oder Operation bleiben, und Physiotherapie oder Medikamentengabe keine Besserung brachten. Solche Beschwerden haben ihre Ursache weniger auf körperlicher Ebene, sondern werden in vielen Fällen durch seelische Belastungen mitunterhalten. Sie können durch jahrelange unwirksame Behandlung zu einer andauernden Belastung führen. Diesen Zustand müssen Sie aber nicht einfach hinnehmen, denn er ist veränderbar, wenn die tiefer liegenden seelischen Ursachen betrachtet werden.

Rudolf Jegen Das kommt immer auf den Einzelfall an. Besonders schwierig sind zum Beispiel Nervenschmerzen zu behandeln. In diesen Fällen ist der Schmerz meistens erlernt. Bei traumatisierten Patienten ist die Copingstrategie Erfolg versprechend. Mit dieser Bewältigungsstrategie versetzen wir unsere Patienten in die Lage, mit schwierigen Erlebnissen und psychischen Belastungen besser umgehen zu können. Ein weites Feld ist auch das Thema Kopfschmerzen. Es gibt 268 unterschiedliche Formen von Kopfschmerzen. Eine chronische Migräne beispielsweise ist als schwere Erkrankung einzustufen. Häufig kann man die Schmerzen nicht komplett abstellen. Bei uns lernen die Patienten, wie sie mit Schmerzen umgehen können, damit sie ihren Spaß am Leben nicht verlieren.

Andreas Hagemann Durch unsere exklusive Größe mit Platz für 18 stationäre Patienten, mit dem außergewöhnlich schönen Außengelände und den Möglichkeiten, die das Schwimmbad bietet, können wir uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten für die Gesundung ist: Zeit für jeden einzelnen Patienten und dessen individuellen Therapieplan. Nach über 20 Jahren erfolgreicher klinischer Tätigkeit in der Röher Parkklinik in Eschweiler haben wir mit unserer neuen Klinik in Merbeck, die ebenfalls als Familienunternehmen geführt wird, einen Ort geschaffen, an dem es kaum bessere Bedingungen für eine gute und erfolgreiche Genesung gibt.