60.000 Euro Preisgelder zu gewinnen : Inperfektion für Gründerpreis nominiert

Wegberg/Düsseldorf Das Unternehmen aus dem Wegberg Oval unterstützt Automatisierungsprozesse in unterschiedlichen Branchen. Gegründet wurde die Firma im April 2017. Seitdem hat Inperfektion ein deutliches Wachstum hingelegt.

Die Inperfektion GmbH aus Wegberg unterstützt Automatisierungsprozesse in unterschiedlichen Branchen. So führt sie derzeit in Zusammenarbeit mit dem Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen ein cloudbasiertes Softwaretool ein, das unter anderem die Lebensdauer von Anlagenteilen durch datenbasierte Algorithmen prognostiziert. Dadurch können mittelständische Unternehmen Produktionskosten senken, Kapitalbindung reduzieren und den zunehmenden Mangel an Fachkräften kompensieren. Die Beschäftigung von Alleinerziehenden hat bei Inperfektion einen hohen Stellenwert und wird etwa mit Homeoffice-Optionen unterstützt.