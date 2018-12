Wegberg: Ganz viel Herz für Kinder gezeigt

Wegberg Die Initiative „Sankt Martin HILFT“ verteilt gespendete Geschenke und dankt allen, die das Projekt Wunschweihnachtsbaum in Wegberg unterstützt haben.

Nach der Eröffnung der Aktion am Martinstag wurden die vom Wunschbaum gepflückten Wünsche alle erfüllt und die liebevoll in weihnachtlicher Deko verpackten Geschenke im Rathaus und Wegberger Koster abgegeben. Dem einen und anderen Geschenk war eine Weihnachtskarte beigefügt, andere wurden mit weihnachtlichen Süßigkeiten geschmückt. Das Team von Sankt Martin HILFT bedankt sich bei allen Menschen, die großherzig mit Spenden und der Erfüllung der Wünsche das Projekt unterstützt haben, um Kindern zu Weihnachten Freude zu bereiten. Der Dank richtet sich darüber hinaus an die in Wegberg ansässigen Kindergärten und Grundschulen sowie die Stadtverwaltung, die bei der Planung und Umsetzung des Projektes mitgewirkt haben. Nur mit dieser vielseitigen Hilfe sei es letztendlich möglich gewesen, an Weihnachten Freude in Familien zu tragen, deren Alltag nicht selten von finanziellen Sorgen begleitet werde.