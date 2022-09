Initiative in Gripekoven : Müll-Sammelaktion soll Schule machen

Mit Warnwesten und Greifern ausgestattet, befreiten freiwillige Helfer aus Gripekoven die Umwelt von Müll und Unrat. Foto: Monika Carruthers

Gripekoven Plastk, Papier, Glas und andern Müll haben frewillige Helfer in Gripekoven eingesammelt, um der Natur etwas Gutes zu tun. Auch die Brandgefahr kann auf diese Weise reduziert werden.

Es ist heiß, sehr heiß diesen Sommer, das Gras braun, und der Wald in Gefahr sich zu entzünden. Da reicht, so hat man es in der Grundschule vielleicht gelernt, eine Glasscherbe am Straßenrand als Brennglas, um trockenes Unterholz zu entzünden. Und dann ist die Katastrophe für Mensch und Tier da. Da hatte Monica Carruthers aus Gripekoven die „zündende“ Idee und auch gleich die richtigen Herrn an der Hand. Und so kann man dieser Tage einige ältere Herrschaften mit roten oder gelben Warnwesten und Greifern – gestellt von der Stadt Wegberg – in den Händen, gesenkten Kopfes links und rechts von Wegberger Straßen, einen Bollerwagen hinter sich herziehend, dahinlaufen sehen.

Immer wieder greifen sie etwas auf und befördern es in den großen grauen Sack: Plastik, Papier, Teile einer Autoinnenausstattung und eben auch Glas. Da ist manchmal große manuelle Geschicklichkeit gefragt, wenn die Flasche, mal eben von jemandem aus dem Autofenster geworfen, bereits vom Rasenmäher der Stadt zertrümmert worden ist. Und was passiert eigentlich mit Kunststoffverpackungen, die eins ums andere Mal von den Mähmaschinen auf den Randstreifen atomisiert werden? Ob dieses Mikroplastik gesund für die Bodenorganismen ist? Übrigens können die Sammler jetzt je nach häufigsten Funden einige Wegberger Straßen auch charakterisieren: die Wodkaallee, der Bierbecherring und so weiter.