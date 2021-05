Initiative in Arsbeck : Pfandflaschen für den guten Zweck

Patrick Hermes und Sven Arndt überreichten die Spende an Alina und Ertugrue mit Stefanie Mosbeux und Annegret Puttkammer (v.l.). Foto: Robert van Beek, Erziehungsverein

Wegberg Kunden des Rewe-Marktes haben Pfand von mehr als 5000 Dosen und Flaschen gespendet. Damit soll der Neukirchener Erziehungsverein unterstützt werden. Der kann das Geld für junge Menschen mit Behinderung gut gebrauchen.

Für die Spendensumme über 1300 Euro haben die Kunden des Rewe-Markts Arndt in Arsbeck seit Mitte Dezember 2020 über 5000 leere Flaschen und Dosen in die Pfandautomaten gesteckt und auf die Auszahlung des Geldes verzichtet. Diese Spendensumme wurde nun von Geschäftsführer Sven Arndt und Marktleiter Patrick Hermes um 500 Euro aufgestockt. So gab es insgesamt 1800 Euro für die Wohngruppen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen des Neukirchener Erziehungsvereins in Arsbeck. Direktorin Annegret Puttkammer und Stefanie Mosbeux vom pädagogischen Team nahmen die Spende zusammen mit Alina und Ertugrue entgegen.

In den nächsten Tagen werden davon neue Kettcars, Bälle und ein kleines Fußballtor sowie Sandspielzeug und andere Sommerspielgeräte gekauft. Der Neukirchener Erziehungsverein betreibt in Wegberg an der Helpensteiner Straße ein Wohnheim für 18 junge Menschen mit Behinderung.

Der 1845 von Pfarrer Andreas Bräm gegründete Neukirchener Erziehungsverein gehört zu den größten Kinder- und Jugendhilfeträgern in Deutschland. In zehn Bundesländern betreut er heute zusammen mit der Tochtergesellschaft Paul Gerhardt-Werk rund 3900 junge Menschen – in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfeangeboten.

In der Alten- und Behindertenhilfe ist der Erziehungsverein ebenfalls tätig, betreibt Senioreneinrichtungen und Wohnheime und bietet ambulante Betreuung an. Rund 2200 Beschäftigte arbeiten insgesamt in den verschiedenen Bereichen des diakonischen Unternehmens. Ein Berufskolleg für angehende Erzieher und eine Ausbildungsstätte für Diakone gehören ebenso dazu wie eine Fortbildungsakademie. Seine Bekanntheit verdankt der Erziehungsverein auch seinen Verlagsaktivitäten, vor allem dem Neukirchener Kalender, dem erfolgreichsten Andachts- und Meditationskalender im deutschen Sprachraum.

