Inflation und Aufstände Wegberg im Krisenjahr 1923

Unter reger Beteiligung stellte Hermann-Josef Heinen, Vorsitzender des Historischen Vereins Wegberg, am Donnerstag in der Wegberger Mühle den Referenten Heribert Schüngeler vor. Er skizzierte in groben Zügen die Ausgangslage der Hyperinflation des Krisenjahres 1923. Aufstände von Nazis und Kommunisten, galoppierende Inflation, Verarmung; und die Demokratie der jungen Weimarer Republik in Gefahr. An einer Landkarte auf der großen Leinwand zeigte Schüngeler die damals im Westteil des Deutschen Reiches besetzten Gebiete auf.