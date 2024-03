In Wegberger Physio-Praxis Das Training, das die Sinne schärft

Um die Einheit zu starten, muss ich nur den rechten Fuß nach vorne strecken, den Punkt kurz halten, und los geht es. Gespannt schaue ich nach vorne auf den großen Bildschirm vor mir. Um mich herum sind acht kleine Quadrate auf dem Boden, angeordnet in einem großen Viereck. Vorne rechts leuchtet das Feld auf dem Bildschirm auf, also schnell zwei große Schritte nach vorne und das Feld „austreten“. Schon leuchtet das Feld auf dem Bildschirm nicht mehr, dafür das hinten in der Mitte. Mit flinken Schritten eile ich im Rückwärtsgang zu der Stelle, den Blick immer auf den Bildschirm gerichtet, um schnell zu sehen, wo als nächstes ein Feld aufleuchtet. So geht es immer weiter, nach einer Minute vor und zurück, links und rechts, schräg und gerade bin ich ganz schön außer Puste. Physiotherapeut Baptist Polman steht nur daneben und lacht. Ein paar anerkennende Worte, schon wählt er die nächste Übung aus. Weiter gehts.