40. Flachsfest Flachs hatte in „seinem“ Leinen-Dorf Beeck wieder ein Heimspiel

Und das präsentierte am Wochenende in seiner aktuellen Ausstellung durchaus luftige Kleidung ohne Leinen in einer Jahrzehnte-Schau, beginnend mit den 1950ern, endend mit den 1990ern. Die ausgesprochen durchdachte und umgesetzte Schau beschränkt sich nicht auf Kleidung, vor allem auch nicht auf leinene, sondern ließ den Petty-Coat und den Minirock wieder aufleben. Und die haben durchaus etwas in einem Trachtenmuseum zu „suchen“, wie Georg Laufenberg, zum Macher-Team gehörend, erläutert. Denn die zig-millionenfach getragene Mode-Kleidung wird selbst zur Tracht, wenn man solche in dem Umstand sieht, dass das in etwa gleiche Grundlagen-Element von vielen Leuten getragen wird. Das wohl prägnanteste Tracht-Outfit mit Verbreitung über den ganzen Globus sind die Blue-Jeans, von denen gefühlt jeder Mensch auf der Welt mindestens eine im Schrank hängen hat, während er die andere trägt.