Für Kinder in Wegberg : „St. Martin hilft“ startet Aktion Wunschweihnachtsbaum

Wegberg „Wunschpaten“ können Zettel mit Geschenkideen vom Baum pflücken. Der steht am 8. November in St. Peter und Paul und dann im Rathaus.

Auch in diesem Jahr möchte die Initiative „Sankt Martin hilft“ der Pfarrei St. Martin Wegberg in der Vorweihnachtszeit wieder die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“ durchführen.

Hintergrund: Familien können durch unvorhersehbare Ausgaben in finanzielle Not geraten. Dies umso mehr, wenn das Einkommen durch Arbeitslosigkeit, Langzeiterkrankung, geringen Verdienst oder die alleinige Kindererziehung ohnehin eingeschränkt ist. Das kann in der Weihnachtszeit besonders schmerzhaft sein. Oft reicht das Geld nicht, um die Weihnachtswünsche der Kinder zu erfüllen. „Mit unserer Aktion möchten wir betroffenen Kindern mit der Erfüllung eines Geschenkewunsches zu Weihnachten eine Freude bereiten. Dies kann aber nur gelingen, wenn Menschen sich bereit erklären, eine ,Wunschpatenschaft’ zu übernehmen“, so Diakon René Brockers.

Und so funktioniert der Wunschweihnachtsbaum: Die Aktion wird im Rahmen des Patronatsfestes der Pfarrei St. Martin am 8. November in der Pfarrkirche St. Peter und Paul eröffnet. Die Wünsche befinden sich auf Anhängern in Form einer Glocke an einem Weihnachtsbaum. Nach den beiden Gottesdiensten, die um 11 und 19 Uhr beginnen, können die Wunschzettel „gepflückt“ werden. Die „Wunschpaten“ werden gebeten, ihre Kontaktdaten für Rückfragen in eine Liste einzutragen. Die Aktion ist anonym.