Herzenswunsch erfüllt Imbiss Oase bietet frische Speisen zum Mitnehmen

Seit Mitte Dezember bieten die Peters‘ in ihrer neu eröffneten Imbiss Oase an der Eckartstraße 9 in Wildenrath täglich von 15 bis 21 Uhr – donnerstags ist Ruhetag – frische Speisen an, darunter den Klassiker Currywurst aus der XXL-Bratwurst in Metzgerqualität mit Pommes, frisch geklopfte und panierte Schnitzel, hausgemachte Salate oder Frittiertes wie Bami-Scheiben und Frikandel. Jeden Freitag gibt es zusätzlich ein Mittagsgericht, das die gelernte Großköchin Manuela Peters selbst frisch zubereitet: Reibekuchen, Schaschlik oder Spaghetti Bolognese standen schon auf der Speisekarte, Wildschwein-Gulasch, für den das Fleisch vom Vermieter kommt, der Jäger ist, und weitere Hausmannskost sollen noch folgen, immer getreu dem Motto „Was weg ist, ist weg“. Die Speisen gibt es ausschließlich zum Mitnehmen, für ältere Gäste gibt es einen Lieferservice im Umkreis von drei Kilometern. Auch Vorbestellungen sind möglich unter der Telefonnummer 0163 1527511, auch per Whatsapp.