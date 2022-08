Kultur im Wegberger Kloster : Mit einem bunten Wochenende in die Kunst-Offensive

Wegberg Nach einer mehrjährigen Pause fand die Veranstaltung im ehemaligen Kreuzherrenkloster wieder statt. Am Samstag herrschte schon viel Betrieb.

Da bietet sich ein Wortspiel geradezu an: In Wegberg ging am Wochenende die Kunst in die Offensive. Nämlich die Ateliergemeinschaft „Kunstoffensive“ im ehemaligen Kreuzherrenkloster im Stadtzentrum. Nach insgesamt fünf Jahren Pause inklusive der zwei Jahre Corona-Pandemie und ihren Lockdowns waren alle in der oberen Etage des historischen Gemäuers etablierten Ateliers mit ihren Künstlern geöffnet. Darüber hinaus fanden Gast-Künstler Gelegenheiten in und am Gebäude Raum ihre Werke, darunter Holz- und Metall-Skulpturen, auszustellen. Am Samstag war schon recht viel Betrieb im Kloster dessen Hof, es zeigte sich allerdings noch Luft nach oben.