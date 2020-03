Tier-Refugium Wegberg hat Aufnahmestopp : Angst vor Virus verunsichert Tierbesitzer

Rath-Anhoven Im Zusammenhang mit der Corona-Krise möchten Menschen vermehrt ihre Haus- und Weidetiere beim Tier-Refugium abgeben.

Kleine Tierbabys, vom Marder bis zum Igel, außerdem Wildvögel, die aus dem Nest gefallen sind, finden sich auf dem Gelände des Tier-Refugiums Wegberg an der Rather Straße in Rath-Anhoven. Ebenso auch Wildtierkinder, die von anderen Tieren verschleppt wurden. Um alle bedürftigen Tiere aus Wald, Feld und Weide kümmert sich Antonia Greco normalerweise.

Doch momentan kann sie lediglich versuchen, die Tiere an andere Stationen oder Helfer weiterzuvermitteln. Selbst aufnehmen kann sie gerade keine Tiere. „Einmal, weil wir keinen Platz mehr haben, und auch, weil wir nicht wissen, wie hart es uns finanziell treffen wird in diesem Jahr. Wir versuchen weiterhin zu helfen und über unser Netzwerk die Tiere weiterzuvermitteln.“

Appell Antonia Greco richtet in der Coronakrise einen eindringlichen Appell an Haustierbesitzer: „Bitte lasst Eure Tiere nicht im Stich. Kümmert Euch weiterhin um Eure Gefährten. Haustiere können sich nicht mit dem Virus anstecken oder ihn auf Euch übertragen.“

Zwar gebe es immer Fälle, in denen Menschen ihr Haus- oder Weidetier abgeben möchten oder müssen – doch in Verbindung mit der Corona-Krise häufen sich die Anfragen diesbezüglich. Viele können ihre finanzielle Situation nicht überblicken und haben Angst, die Kosten nicht mehr tragen zu können. „Wir vermuten, dass die Spendenbereitschaft in diesem Jahr nicht so hoch sein wird, da die Menschen natürlich erst mal selbst schauen müssen, wie sie klar kommen. Es ist für alle Beteiligten eine schwierige Situation“, erklärt Antonia Greco, die das Tier Refugium Wegberg mit aufgebaut hat.