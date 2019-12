Diamanthochzeit in Wegberg : Im Tanz-Café hat es gefunkt

Rosalinde und Manfred Wiechert aus Wegberg. Foto: Nicole Peters

Wegberg Rosalinde und Manfred Wiechert erinnern sich sogar an den Wochentag, wenn sie an ihr Kennenlernen in einem kleinen Tanz-Café in Mönchengladbach-Rheydt zurückdenken. So hatten sie sich erstmals an einem Samstag zwischen Weihnachten und Neujahr gesehen und wenig später hatte es bei den beiden gefunkt.

Von Nicole Peters

Am 19. Dezember war das Ehepaar 60 Jahre lang verheiratet und feierte Diamantene Hochzeit. Es hat vier Kinder und acht Enkelkinder. Die Diamantene Hochzeit wird Anfang 2020 im Familienkreis gefeiert.

Die Jubilarin wurde am 14. Juli 1940 in Rheydt geboren. Sie arbeitete in einer Weberei in Rheydt und kümmerte sich später um die Erziehung der Kinder und um den Haushalt. Während dieser Zeit führte sie auch die Kneipe „Parkklause“ in Wegberg. Später versorgte sie ihre Mutter und ihre Schwiegermutter.

Der Jubilar kam am 29. Mai 1938 in Wegberg zur Welt. Zu seiner Jugendzeit war sein Vater als Transportunternehmer selbstständig, und Manfred Wiechert brachte sich mit ein. Er machte den Lkw-Führerschein und fuhr später Linienbus. Zehn Jahre lang beförderte er Schulkinder. Danach wechselte Manfred Wiechert als Kraftfahrer zur Getränkefirma Krings in Mönchengladbach-Herrath, wo er 21 Jahre lang blieb. Später war er als Kraftfahrer zehn Jahre lang beim Unternehmen Betz bis zur Rente beschäftigt.

Urlaub haben Rosalinde und Manfred Wiechert am liebsten in der Türkei gemacht. Er ist außerdem seit 40 Jahren Mitglied der Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ Gerichhausen. Der Brieftaubenzucht widmete er sich zehn Jahre lang. (cole)

