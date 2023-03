Volksbank ehrt das Ehrenamt 35 Vereine bekommen Geldspende

Volksbankvorstand Franz Dierk Meurers drückt es in seiner Dankesrede stellvertretend für seine Kollegen Carsten Thören und Volker Klemm so aus: „Angesichts Ihres selbstlosen Engagements mag die einzelne Summe von 250 Euro nicht groß erscheinen. Aber wir wollen Ihnen damit zeigen, dass wir mit Ihnen das Ehrenamt in der Region auch weiterhin stärken wollen.“ Ablesbar sei dies beispielsweise auch an den im vergangenen Jahr ausgeschütteten Zweckerträgen in Höhe von 215.000 Euro an 239 Vereine.