Kostenpflichtiger Inhalt: Pastor Huu Duc Tran in Wegberg : Gestalter einer lebendigen Pfarrei

Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran vor der Wegberger Kirche St. Peter und Paul. Vor zehn Jahren kam der beliebte Pastor in die Mühlenstadt. Foto: Jürgen Laaser (Archiv)

Wegberg Am 4. Juli ist Huu Duc Tran zehn Jahre Pastor in Wegberg. Er wurde als Nachfolger von Pfarrer Matthäus Zuska in St. Peter und Paul in sein Amt eingeführt. Die Fusion zur Großpfarrei St. Martin meisterte er mit großer Gelassenheit.