Hutkonzert von Manfred Müchen in Wegberg Eine musikalische Liebeserklärung an die Heimat

Mehr als zwei Stunden unterhielt er sein begeistertes Publikum. Dafür hatte Manfred Müchen neben den Melodien des bekannten Berliner Liedermachers Reinhard Mey auch die der Beatles und des 2018 verstorbenen armenisch-französischen Chansonniers Charles Aznavour mitgebracht. Für den Abend mit mehr als 100 Gästen wurden John Lennon und Co. wieder lebendig – zumindest in ihren unvergessenen Werken, die der 72-jährige Heimatsänger mit einem neuen Text versehen hat: in Klinkumer Platt. Dafür verwandelte Müchen das Vereinsgelände des SV Klinkum vorübergehend in eine stimmungsvolle Freiluft-Konzertarena. Und sammelte bei seinem Hutkonzert insgesamt 549 Euro ein, die er den Hobbykickern für die Jugendabteilung übergab.