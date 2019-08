Familie Körfer aus Wegberg-Beeck : „Hulk“ (4) – tapferer Held im Kampf gegen Krebs

Im Uniklinikum Düsseldorf gibt es eine Glocke, die jeder am Ende der Therapie läuten darf. Jetzt war Noah (oben) an der Reihe, begleitet von seiner Familie in T-Shirts mit der Aufschrift: „My hero Noah“. Foto: Körfer

Beeck Noah Körfer aus Beeck wird im Kampf gegen einen bösartiger Tumor, der das Lymphgewebe befällt, zu seinem Lieblingshelden Hulk.

Im Kampf gegen die Krankheit ist Noah zu einem kleinen Helden für seine Familie geworden. „Die Geschichte von Hulk hat ihm Kraft gegeben, diese Zeit trotz der Nebenwirkungen durch die Chemotherapie durchzustehen. Damit hat er auch die Ärzte und Schwestern beeindruckt“, sagt André Körfer. Er schildert die Atmosphäre auf der Station in der Uniklinik: „Ein Lachen kam dort selten vor. Aber unser Noah hat trotz allem gelacht. Man hält sich in so einer Zeit an den kleinen Momenten fest, und das hat uns Hoffnung gegeben.“