Kooperation in Wegberg-Merbeck : Hühner begeistern Kindergartenkinder

Merbeck Im Merbecker Kindergarten sind zwei neue tierische Mitbewohner eingezogen. Der Verein „Geflügelliebhaber Merbeck“ sorgt für die artgerechte Unterkunft.

Am Tag der Ankunft der beiden Bielefelder Kennhühner war im städtischen Kindergarten Merbeck bereits alles für sie vorbereitet. Die Vereinsmitglieder Peter Schovenberg und Karl-Heinz Kaiser hatten im Vorfeld einen schmucken Hühnerstall aus Holz aufgebaut, der über eine schmale Hühnerleiter zu erreichen war. Die beiden Männer zeigten den Kindern zudem die Schlafstange im Inneren des Stalls sowie drei Eier-Legeplätze, die sich außen an der Rückwand befinden. Ein eingezäuntes Außengehege stellt sicher, dass die Tiere nach Herzenslust scharren und laufen können. Die Kinder waren von den neuen Hühnern begeistert und beobachteten oder streichelten sie.

„Im Hinblick auf unsere Zertifizierung als ‚Naturparkkita‘ in Kooperation mit dem Naturpark Schwalm-Nette, die in diesem Jahr erfolgen wird, passt die Hühnerhaltung sehr gut“, sagte Kindergartenleiterin Beate Hüllen, „wir wollen verstärkt ganz viel zu Nachhaltigkeit und ökologischen Themen beitragen.“ So möchte der Kindergarten beispielsweise mit dem langjährigen Anbauen von Naschobst und Gemüse die Regionalität fördern: Davon zeugen Beete mit Tomaten, Gurken oder Kürbissen, die die Kinder pflegen. Ebenso spielt das Thema Müllentsorgung bei ihnen eine Rolle. Und zur Zeit der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Außengelände neu gestaltet – die Stadt steuerte eine Matschanlage hinzu und das Kindergartenteam gestaltete in Eigenleistung ein kleines Waldgelände.