Hoopers in Wegberg Trendsport für Menschen und Hunde

Auf dem Gelände des Hundesportvereins DVG MV Wegberg ist einiges los. Pudel in groß, Pudel in klein, ein Border Collie, Doodle und eine kleine schwarze Mischlingshündin - Vierbeiner in allen Größen und Rassen. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, in der man sich gleich wohlfühlt. Pünktlich zum Tag des Hundes hat der Verein sich etwas Besonderes einfallen lassen. Wer wollte, konnte am vergangenen Samstag mit seinem Vierbeiner vorbeikommen und die Hundesportart Hoopers kostenlos ausprobieren. Ursprünglich kommt Hoopers aus Amerika.