Hommage an Beethoven in Wegberg : Marcus Schinkel beim Kulturring zu Gast

Mit einem musikalischen Leckerbissen startet der Kulturring seine Jazzkonzert-Reihe in diesem Jahr am Freitag, 13. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle. Dabei steht Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt – die Musikwelt feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Deshalb heißt das Programm „Cross over Beethoven“. Zu Gast ist das Marcus Schinkel Trio, das mit einem Spagat über Epochen zwischen Klassik und Moderne, zwischen inspirierender Vorlage und origineller zeitgemäßer Umsetzung agiert.

Marcus Schinkel ist ein begnadeter Pianist, der im Dezember den deutschen Rock&Pop-Preis als bester Keyboarder (Platz 2) und bester Singer/Songwriter (Platz 1) gewonnen hat. Sein lyrisches Klavierspiel mit verzerrtem Synthesizersound ist so, als ob Keith Jarrett und Keith Emerson sich zum pianistischen Rendezvous getroffen hätten. Beethoven dient als Ausgangspunkt für die Höhenflüge des Trios, das berühmte Motiv der 5. „Schicksalssymphonie“ wird bei „Going on the 5th“ filigran in eine 5-Ton-Figur eingearbeitet. Bei der „Wuth über den verlorenen Euro“ werden Leitakkorde harmonisch in die Jetztzeit katapultiert und mit spannenden Rhythmen garniert. So blitzen „jazzmäßig reharmonisierte Themenfragmente“ Beethovens mit viel Elan und Sachverstand auf, wie das Jazzpodium zur letzten CD von Schinkel in „9 Symphonies“ schrieb.