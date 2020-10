Konzert am 30. Oktober im Forum Wegberg : Marcus Schinkel liefert Hommage an Beethoven

Das im März wegen Corona ausgefallene Konzert mit dem Marcus Schinkel Trio wird am 30. Oktober im Forum Wegberg nachgeholt. Foto: Jürgen Körting

Wegberg Mit „Cross over Beethoven“ präsentiert das Marcus Schinkel Trio im Forum Wegberg ein Konzerterlebnis über Epochen zwischen Klassik und Moderne.

Wie sagte Kulturring-Vorsitzender Willy Meersmann bei der Eröffnung der erfolgreichen zweiten Wegberger Literaturtage treffend: „Trotz Corona hat die Kultur in Wegberg ihren Platz gefunden.“ Das dürfte auch die Jazzfreunde freuen, denn das im März wegen Corona ausgefallene Konzert mit dem Marcus Schinkel Trio wird am Freitag, 30. Oktober, nachgeholt.

Aufgrund der begrenzten Gästezahl in der Wegberger Mühle findet das Konzert in Absprache mit der Stadt im Forum statt. Dabei steht Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt – immerhin feiert die Musikwelt in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Deshalb heißt das Programm „Cross over Beethoven“. Das Marcus Schinkel Trio agiert dabei mit einem Spagat über Epochen zwischen Klassik und Moderne, zwischen inspirierender Vorlage und origineller zeitgemäßer Umsetzung.

Marcus Schinkel ist ein begnadeter Pianist, der im Dezember 2019 den deutschen Rock&Pop-Preis als bester Keyboarder (Platz 2) und bester Singer/Songwriter (Platz 1) gewonnen hat. Fachzeitschriften bescheinigen ihm „ein lyrisches Klavierspiel mit verzerrtem Synthesizersound so, als ob Keith Jarrett und Keith Emerson sich zum pianistischen Rendezvous getroffen hätten“. Beethoven dient als Ausgangspunkt für die Höhenflüge des Trios, das berühmte Motiv der 5. „Schicksalssymphonie“ wird bei „Going on the 5th“ filigran in eine 5-Ton-Figur eingearbeitet. Bei der „Wuth über den verlorenen Euro“ werden Leit­akkorde harmonisch in die Jetztzeit katapultiert und mit spannenden Rhythmen garniert.

So blitzen „jazzmäßig reharmonisierte Themenfragmente“ Beethovens mit viel Elan und Sachverstand auf, wie das Jazzpodium zur letzten CD von Schinkel in „9 Symphonies“ schrieb.

Gespielt hat Schinkel schon mit Berühmtheiten wie Grammy-Preisträger und Saxophonlegende Ernie Watts, Markus Stockhausen, Charlie Mariano, Eric Vloeimans und dem Gypsy-Gitarristenstar Joscho Stephan. Beim Konzert im Forum wird er begleitet vom Kontrabassisten Fritz Roppel und Mitorganisator André Spajic am Schlagzeug.

Alle bereits für das Konzert im März gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Zusätzliche Karten gibt es zum Preis von 13 Euro im Café Longo (ehemals Café Samocca), Wegberger Mühle, in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße, und im Reisebüro Scholz am Bahnhof sowie, wenn noch vorrätig, an der Abendkasse. Das Konzert findet ab 20 Uhr unter den derzeit geforderten Hygienebedingungen statt, wenn es bis dahin keine neuen gesetzlichen Regelungen gibt.

